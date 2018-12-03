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Bursa'da kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.Y, I.G, Ö.T, Y.D, E.S, Ç.T, A.Y, E.A, K.L, T.A. ve A.R'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Kazıda kullanılan iş makinesi ve malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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