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  • Bursa'da kaçarken tarihi binadan atlayıp ayağını kıran hırsız yakalandı
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Bursa'da kaçarken tarihi binadan atlayıp ayağını kıran hırsız yakalandı

Bursa'da kurşun levhalarını çalmak için çıktığı tarihi yapının çatısından, yakalanmamak için atlayan hırsız ayağını kırdı.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 07:49 - Güncelleme:
Bursa'da kaçarken tarihi binadan atlayıp ayağını kıran hırsız yakalandı
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Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı'nın ilk Darüşşifası olan ve son yıllarda Yıldırım Göz Merkezi olarak hizmet veren tarihi binanın çatısından kurşun levhaları çalmak isteyenler, gece kartalları ekiplerince fark edildi.

Ekipler, tarihi yapının çatısında hırsızlardan Şükrücan Şenadalı'yı (24) yakaladı, Ahmet Çil (29) ise çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yere düştüğünde ayağını kıran Çil, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Çil'in, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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