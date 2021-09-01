İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2021 Çarşamba / 24 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3037
  • EURO
    9,8077
  • ALTIN
    483.803
  • BIST100
    1477.05
Güncel

Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'da, eşi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 10:42
ABONE OL

Dün evinde ağır yaralı halde bulunan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Ebru G. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Necati G'nin (40) ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Osmangazi ilçesinde dün, Bahar Mahallesi 6. Yayla Sokak'taki bir evin ikinci katında yaşayan Necati G'nin kanlı giysileriyle dışarı çıktığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. Eve gelen sağlık ekipleri, Necati G'nin eşi Ebru G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, eşi ise gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.