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Bursa'da kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarlaya devrilen kamyonetteki bir kişi öldü, sürücü yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Gürcan Güngör (31) yönetimindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Mesut Kösem (35) hayatını kaybetti, sürücü Güngör yaralandı.

Kösem'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

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