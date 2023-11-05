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  • Bursa'da kan donduran olay! Öldürülen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi
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Bursa'da kan donduran olay! Öldürülen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi.

AA5 Kasım 2023 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Bursa'da kan donduran olay! Öldürülen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi
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Bursa Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından anne Zeynep Ö. (30) ile 4 ve 9 yaşındaki oğullarının cenazeleri Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasından sonra tabutlar cenaze aracıyla Yalıntaş Mezarlığı önüne götürüldü.

Cenaze namazının araç önünde kılınması ve duaların ardından cenazeler toprağa verildi.

Törene Zeynep Ö'nün babası Mehmet ve annesi Nagehan Karaman, kardeşleri ile yakınları katıldı.

Baba Samet Ö'nün (34) cenazesinin ise ailesi tarafından Konya'da defnedilmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumundan alındığı öğrenildi.

OLAY

Samet Ö. (34), önceki gece, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Ö. (30) ve 9 ve 4 yaşlarındaki oğullarının yaşadığı, kendisi için uzaklaştırma kararı bulunan Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'ndeki eve gitmiş, eşi ile oğullarına tabancayla ateş etmiş, aynı silahla kendisini vurmuştu.

Olay, Zeynep Ö'nün annesinin gündüz eve gelmesiyle ortaya çıkmış, polis ve sağlık ekipleri, aile bireylerinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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