22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7907
  • 6,4349
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da kardeş cinayeti

Bursa'da bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mustafakemalpaşa ilçesi Alpağut Mahallesi'nde, Tahir Ulutaş (58) ve kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş (50) bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahir Ulutaş, kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri şüpheliyi silahla birlikte yakaladı.

Kardeşlerin en küçüğü Mehmet Ulutaş (48), bu yıl Nisan ayında kaybolduktan 15 gün sonra evinin yakınlarındaki baraj gölünde otomobilinin içinde ölü bulunmuştu.

TFF Başkanı Özdemir Vali Yerlikaya´ya Merih Demiral´ın 3 numaralı formasını hediye etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bir İmamoğlu klasiği: Açılmış parkı yeniden açacak

Bir İmamoğlu klasiği: Açılmış parkı yeniden açacak

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Eli’yi izleyenler şeytan görüyor

Eli’yi izleyenler şeytan görüyor

Pakistan’a savunma çıkarması

Pakistan’a savunma çıkarması

Kanada, ‘görünmezlik pelerini’ geliştirdi

Kanada, ‘görünmezlik pelerini’ geliştirdi

Google’dan dünyayı değiştirecek keşif 

Google’dan dünyayı değiştirecek keşif 
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

ATM'den para çekerken dikkat!

ATM'den para çekerken dikkat!

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Halka kapalı yapılıyor! Mezar yeri değiştiriliyor

Halka kapalı yapılıyor! Mezar yeri değiştiriliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA