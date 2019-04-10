14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6941
  • 6,4184
  • 238.428
  • 98.135
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa’da karısını ve kayınvalidesini öldüren zanlı Adana’da yakalandı

Bursa’da karısını ve kayınvalidesini öldüren zanlı, Suriye’ye kaçmak için geldiği Adana’da yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu bir kadının elleri ve ayakları iple bağlanmış ve ölü bulunduğu evden annesinin de cesedi çıktı.

Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde yaptığı incelemede elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu.

Cesedin dün gece aynı şekilde ölü bulunan Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede Sabah Meşail'in kafa kısmında darp sonucu yaralanma olduğu ve ağız kısmının bantlanması sonucu boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

KATİLİN KİMLİĞİ ŞOKE ETTİ

Kayıplara karışan ve eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan A.H, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 12 bin 400 lira para ile alyans çıktı.

Zanlı Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada zanlı A.H'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

- OLAY

Dün gece, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katının açık olan penceresinden bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesinin ardından yapılan incelemede, yatak odasında elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yatan Suriye uyruklu Hayat Meşail'in (30) boğulduğu belirlenmişti.

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK ve FETÖ’cülere Soyer’den müjde!

PKK ve FETÖ’cülere Soyer’den müjde!

Külliye'de önemli kabul

Külliye'de önemli kabul

Restoranda korkunç olay! Minik Merve kurtarılamadı

Restoranda korkunç olay! Minik Merve kurtarılamadı

İşte İsrail’deki seçimlerden çıkan ilk sonuçlar

İşte İsrail’deki seçimlerden çıkan ilk sonuçlar

Maaşı düşük emekliye 355 TL

Maaşı düşük emekliye 355 TL

İşte Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni adı

İşte Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni adı

Bursa'daki vahşette katilin kimliği şoke etti

Bursa'daki vahşette katilin kimliği şoke etti

Savcı Sayan'dan CHP'li başkana tepki

Savcı Sayan'dan CHP'li başkana tepki
 

POPÜLER HABERLER

Ölümden önce son kaçış

Ölümden önce son kaçış

'Seyit' orduyu sırtlayacak

'Seyit' orduyu sırtlayacak

Havada yemek yakalamaya çalışan köpeklerin komik halleri

Havada yemek yakalamaya çalışan köpeklerin komik halleri

'Uluslararası Yastık Savaşı Günü'nden ilginç kareler

'Uluslararası Yastık Savaşı Günü'nden ilginç kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA