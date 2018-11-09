Bursa'da kasko ve sigorta şirketlerini dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarının çözüme kavuşturulması için operasyon başlattı.

İl genelinde ehliyetsiz araç kullanıp maddî hasarlı trafik kazası yapan şahıslara ulaşarak yeni kaza yapılmış gibi evrak tanzim eden, tek taraflı maddî hasarlı kazalarda ise iki aracın karıştığı gibi evrak düzenledikleri belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Çok sayıda maddî hasarlı kazada usulsüzlük yaptığı belirledi. Bu yöntem ile kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıkları tespit edilen şahıslara, Bursa merkezli 4 ilde yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde şüpheli 22 şahıs gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.