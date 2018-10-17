Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.