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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
 
Kayapa Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın için çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
 
Müdahale yetersiz kalınca takviye ekipler istendi.

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