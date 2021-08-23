İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2021 Pazartesi / 15 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4927
  • EURO
    9,9686
  • ALTIN
    487.803
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da kaza yapan 2 aracın çarptığı kişi öldü
Güncel

Bursa'da kaza yapan 2 aracın çarptığı kişi öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kaza yapan 2 aracın çarptığı kişi öldü.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:34 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:43
ABONE OL

S.Ç. idaresindeki 16 BYG 73 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 16 ACC 025 plakalı otomobil Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Şehit Mesut Beyazıt Caddesi ile Emirsultan Caddesi'nin kesiştiği yerde çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar iş yerinin önünde oturan Muhlis Yalçıner'e (71) çarptı.

16 ACC 025 plakalı otomobilin sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yalçıner, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken aracın kiralık olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.