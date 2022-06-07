İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2022 Salı / 8 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7629
  • EURO
    17,9582
  • ALTIN
    996.002
  • BIST100
    2642.12
Güncel

Bursa'da komşular birbirine girdi: 1 ölü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce de tartıştıkları belirlenen komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada Lokman Cört (32) hayatını kaybetti, kardeşi Nezir Cört (24) yaralandı.

DHA7 Haziran 2022 Salı 14:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Lokman ve Nezir Cört kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları H.Ö. ve Y.A. karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de H.Ö. ile Y.A.'yı gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.