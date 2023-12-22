İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,209
  • EURO
    32,1678
  • ALTIN
    1922.42
  • BIST100
    7780.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da korku dolu anlar! Kazada aracın biri alev aldı
Güncel

Bursa'da korku dolu anlar! Kazada aracın biri alev aldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı kazanın ardından araçlardan birinde çıkan yangın söndürüldü.

AA22 Aralık 2023 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Bursa'da korku dolu anlar! Kazada aracın biri alev aldı
ABONE OL

İstanbul-İzmir Otoyolu Taşköprü Mahallesi mevkisinde İzmir yönüne giden Muhammet Emin Hakimoğlu (20) yönetimindeki 27 GC 526 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Burhan Uslu'nun (32) kullandığı yabancı plakalı otomobile arkasından çarptı.

Sürücüler Hakimoğlu ve Uslu ile otomobillerdeki Gamze (34), Mile (7), Kaan (4) ve Ela Uslu (9), Yiğit Kuş (20) ile Mehmet Demir'in (20) yaralandığı kazanın ardından 27 GC 526 plakalı otomobil alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.