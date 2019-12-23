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Bursa'da yangın: 3 fabrika küle döndü

Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın, etrafında bulunan kereste ve mermer fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında 1 hurdalık ve 2 fabrika kullanılamaz hale geldi.

İHA23.12.2019  07:09 - Güncelleme: 23.12.2019  07:10
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavengidar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Serhat T.'ye ait bir hurdalıkta gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede şiddetli lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın yanında bulunan mermer fabrikası ve kereste fabrikasına sıçradı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Hurda fabrikasında çıkan yangın kereste dolu depoyu kısa sürede alev topuna çevirdi. Yangına 14 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri müdahale ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
 
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken tonlarca kereste küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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