Bursa'da korkutan yangın

Olay, bugün öğle saatlerinde Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çöp konteynırında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın etraftaki dükkan ve fabrikalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
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