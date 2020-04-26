AA 26 Nisan 2020 Pazar 15:55 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 15:56

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da Kovid-19'a yakalanıp tedavilerinin tamamlanması sonrası sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarınca alkışlarla evlerine uğurlanıyor.

Gemlik Devlet Hastanesinde 18 yıldır görev yapan Aktaş'ın, şikayetlerinin artması nedeniyle geçen hafta çalıştığı hastaneye başvurmasının ardından yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan Şule Aktaş, 7 günlük tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Mesai arkadaşlarının oluşturduğu koridordan alkışlar arasında geçen Aktaş, "Tedavimde emeği geçen bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz sizin için varız burada, lütfen siz de bizim için evde kalın." ifadelerini kullandı.

Şule Aktaş'ın evinde 14 gün izolasyonda kalacağı bildirildi.