Bursa'da kullanılmayan binada yangın çıktı

AA 13 Nisan 2021 Salı 23:29 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 23:29

Alınan bilgiye göre, Yahşibey Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Yanan binanın içinde kedilerin olduğunu fark eden vatandaşlar, camları taşlarla kırarak kedilerin çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen bazı kediler itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.