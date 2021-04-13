İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1046
  • EURO
    9,7095
  • ALTIN
    454.723
  • BIST100
    1378.37
Güncel

Bursa'da kullanılmayan binada yangın çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA13 Nisan 2021 Salı 23:29 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 23:29
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Yahşibey Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Yanan binanın içinde kedilerin olduğunu fark eden vatandaşlar, camları taşlarla kırarak kedilerin çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen bazı kediler itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.