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Bursa'da kumar oynayan 60 kişiye 73 bin 500 lira ceza

Bursa'da kumar oynadıkları belirlenen 60 kişiye 73 bin 500 lira ceza kesildi.

AA08.02.2020  14:45 - Güncelleme: 08.02.2020  14:45

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde "şok baskın"lar gerçekleştirdi.

Merkez Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren 3 ve merkez Osmangazi ilçesinde bir umuma açık iş yerine yapılan şok baskında bazıları il dışından geldikleri tespit edilen kişilerin kumar oynadıkları belirlendi.

Üç iş yerinde iki tombala makinesi, iki karton tombala levhası, 180 tombala topu, 264 tombala kartı ve 522 farklı oyun kartı ele geçirildi, Osmangazi'deki iş yerinde de çok sayıda oyun kağıdına ve masalardaki paraya el konuldu.

Ekiplerce 8 şüpheliye adli işlem yapıldı, 60 kişiye 73 bin 500 lira idari para cezası verildi.

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