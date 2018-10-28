Bursa'da kumarhanelere yönelik yaptığı eş zamanlı baskında kumar oynayan 80 kişiye 20 bin lira para cezası kesildi Bursa ahlak polisi kumarhanelere yönelik yaptığı eş zamanlı baskında 3 iş yerinde kumar oynayan 80 kişiye 20 bin lira para cezası kesti.