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Bursa'da kumarhanelere yönelik yaptığı eş zamanlı baskında kumar oynayan 80 kişiye 20 bin lira para cezası kesildi

Bursa ahlak polisi kumarhanelere yönelik yaptığı eş zamanlı baskında 3 iş yerinde kumar oynayan 80 kişiye 20 bin lira para cezası kesti.

  • İHA
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Bursa Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumar oynattıkları yönünde ihbar bulunan 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan adreslere yapılan operasyonda iş yerlerinde tombala oynatıldığı görüldü.
 
Operasyonda iş yerleri sahiplerine kumar oynatmak için yer temin etme ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulanırken iş yerlerinde kumar oynayan 80 kişiye de toplam 20 bin 720 lira adli para cezası kesildi.
 
Operasyonda 3 tombala oyun makinesi, 159 adet tombala kartı, 1 kamera, 1 projeksiyon cihazı, 3 adet üzerinde 1’den 90’a kadar rakamların olduğu renkli tombala topu ele geçirildi.

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