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Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
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Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı fabrika binasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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