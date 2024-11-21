Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı fabrika binasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.



Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

