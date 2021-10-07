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Bursa'da narkotik operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 17:49 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 17:49
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde 5 şüphelinin uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheliler İ.T, R.T, M.A, T.A ve T.A'nın evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 kilo 10 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 hassas terazi, 7 madde kullanım pipeti, 2 tabanca, 2 şarjör, - 17 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 59 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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