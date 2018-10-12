Bursa'da narkotik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan 12 kişiyi yakalayarak ifadelerine başvurdu.
- İHA
Şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda 4 kişiyi takibe alan ekipler, söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. G.A, H.Ş, V.K. ve U.A'nın ev, araba ve iş yerleri arandı. Aramalarda 117 gram esrar, 25 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi. 4 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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