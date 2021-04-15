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Bursa'da nükleer sanayide kullanılan sezyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 256 gram ağırlığında 'Sezyum 137' elementi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:29
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan nükleer sanayi ve tıp endüstrisinde kullanılan elementin Bursa'daki bir alıcıya satılacağını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, maddeyi satmak isteyen şüphelilere ait otomobili Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramalarda, gizli bir bölmede cam tüp içinde 256 gram ağırlığında "Sezyum 137"olduğu değerlendirilen madde yakalandı.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri de maddeyi inceledi.

Ekipler, otomobilde bulunan A.K, F.K, S.Ç.A. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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