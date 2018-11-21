Bursa'da ofis duvarını delip hırsızlık yaptılar
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir inşaat firmasının ofisine duvarı delerek giren hırsızlar 2 bilgisayar çaldı.
- AA
Panayır Mahallesi'nde 10 gündür kapalı olan inşaat firmasının avukatı, kontrol amaçlı geldiği ofisin duvarının yaklaşık 40 santimetre çapında delindiğini fark etti.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, ofisten 2 bilgisayarın çalındığını tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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