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Bursa'da ofis duvarını delip hırsızlık yaptılar

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir inşaat firmasının ofisine duvarı delerek giren hırsızlar 2 bilgisayar çaldı.

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Panayır Mahallesi'nde 10 gündür kapalı olan inşaat firmasının avukatı, kontrol amaçlı geldiği ofisin duvarının yaklaşık 40 santimetre çapında delindiğini fark etti.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, ofisten 2 bilgisayarın çalındığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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