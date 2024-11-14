İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3646
  • EURO
    36,233
  • ALTIN
    2809.18
  • BIST100
    9371.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bursa'da okulda çıkan yangında ceset bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki özel bir okulda çıkan yangını söndüren ekipler, bir kişinin cesedini buldu.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Bursa'da okulda çıkan yangında ceset bulundu
ABONE OL

İlçeye bağlı kırsal Çağrışan Mahallesi'ndeki yerleşkede sabaha karşı okuldan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Temizlik malzemesi bulunan odadan çıktığı belirlenen yangını söndüren ekipler, binayı kontrol ettiklerinde bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen ve Engin Boztepe (39) olduğu belirlenen bu kişinin, okulla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Boztepe'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Savcılık ve jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.