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  • Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmasına başlandı
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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmasına başlandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan görevliler, soğutma çalışmasına başladı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 17:15 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:22
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Kırsal Yukarıbalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 50 kişiden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 6 arazöz ve 6 ilk müdahale aracıyla yürüttüğü çalışmaya, helikopterle havadan da destek sağlandı.

Yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan görevliler, soğutma çalışmasına başladı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, alevlerin yerleşim yeri yakınında engebeli bir alanda etkili olduğunu söyledi.

Akın, "Yangın, şiddetli rüzgar ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerimizin etkin müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı." dedi.

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