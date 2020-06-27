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Bursa'da otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

IHA27 Haziran 2020 Cumartesi 16:39 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:39
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Olay, öğle saatlerinde Bursa-Karacabey yolu Karacabey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 AEH 854 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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