Bursa'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ağır yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kul'un (70) kullandığı 16HK 834 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu BursaRray'ın duvarına çarparak metrelerce sürüklendi. Bariyerlere saplanarak durabilen araçta sıkışan sürücü Hüseyin Kul, haber verilmesi sonucu olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hüseyin Kul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.