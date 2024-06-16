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Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Kazada 12 kişi yaralandı

Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 01:45 - Güncelleme:
Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Kazada 12 kişi yaralandı
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Mustafa K. idaresindeki 16 M 10288 plakalı yolcu minibüsü, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 4. ve 5. blok kesişiminde Arif D'nin kullandığı 16 BAD 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, oto yedek parça dükkanına girerek durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 10 yolcu 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza görüntülerinde, minibüsün otomobille çarpıştıktan sonra yedek parça dükkanına girmesi ve minibüsteki bir yolcunun açılan kapıdan yola düşmesi yer alıyor.

Bu arada, bölge esnafı aynı yerde daha önce de birçok kez kaza yaşandığını belirterek hız kesici kasis yapılmasını istedi.

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