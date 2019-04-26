Bursa'da Otosansit Sanayi Sitesinde patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
- DHA
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