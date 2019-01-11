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Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bursa'da saat 19.10 sıralarında 4.0 şiddette bir deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde hissedildi.

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Bursa'da saat 19.10 sıralarında 4.0 şiddette bir deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde hissedildi.

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi - Tarihte bugün 10 Ocak 1919

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