Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bursa'da saat 19.10 sıralarında 4.0 şiddette bir deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde hissedildi.
Bursa'da saat 19.10 sıralarında 4.0 şiddette bir deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde hissedildi.
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