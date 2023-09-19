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Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA19 Eylül 2023 Salı 09:45 - Güncelleme:
Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat polislerinin evlere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda helikopter de havadan destek verdi.

Operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

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