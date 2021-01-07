Bursa'da sahte içki operasyonu

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 18:52 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:52

Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Y.G. (25) ve Ö.Ö. (25), bir bağ evinde fenalaştı.

Bu kişilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.G. ve Ö.Ö'yü Mudanya Devlet Hastanesine götürdü.

Y.G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında, bu kişilerin alkol aldığını ve jeneratör çalıştırdığını tespit etti.

Hayatını kaybeden Y.G. ve tedavisi süren Ö.Ö'nün, jeneratörden kaynaklanan karbonmonoksitten mi yoksa sahte içkiden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Y.G. ve Ö.Ö'nün içki aldığını belirledikleri bayiye operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda anason aroması ele geçirildi.