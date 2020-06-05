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  • Bursa'da ''Şehit Erman Özcan'' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da ''Şehit Erman Özcan'' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Özcan adıyla 2 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.

AA05 Haziran 2020 Cuma 07:21 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 07:21
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi koordinesinde, Hacivat Mahallesi merkezli düzenlenen operasyona Asayiş, Güvenlik, Terör, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ve yunus timleri katıldı.

Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı birçok noktaya yapılan baskınlarda, 50 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde, narkotik köpeği Fırtına'nın da kullanılarak yapılan aramalarda, 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet ekstazi hap, 300 gram toz esrar, 270 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap, 230 gram sentetik kannobinoid, 121 kök hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

- ŞEHİT ERMAN ÖZCAN

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta 31 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışmaya müdahale ederken, çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) yaralanmış, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

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