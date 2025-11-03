İSTANBUL 20°C / 13°C
Bursa'da sevgilisini 40 yerinden bıçakladı: 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile beraber yaşadığı erkek arkadaşı S.M. (27) arasında tartışma sonrası bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile beraber yaşadığı erkek arkadaşı S.M. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.M, Arzu Khalılova'yı bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine 40'tan fazla bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Arzu Khalılova'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Şüpheli S.M, suç aletiyle gözaltına alındı.

