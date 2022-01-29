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Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bursa'da bir gece kulübünde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kardeş yaralandı. Polis, 2 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 07:12 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 07:12
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Olay, bugün saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Esentepe mahallesi Sanayi caddesi üzerindeki bir gece kulübünde yaşandı. Eğlenmek için gece kulübüne giden Suat A. (29) ve kardeşi Fırat A. (25) ile yan masadaki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dışarı çıkan taraflar kavga etmeye başladı. Bunun üzerine iki grup silahlarını çıkararak birbirine ateş etmeye başladı. Yaşanan çatışmada, Suat A. ve Fırat A. yaralanırken kimliği bilinmeyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Suat A.'yı Bursa Şehir Hastanesi'ne, kardeşi Fırat A.'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suat A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise yerde 16 adet mermi kovanı tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

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