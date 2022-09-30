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Bursa'da silahlı saldırı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla vurulması sonucu yaralandı.

AA30 Eylül 2022 Cuma 07:01 - Güncelleme:
Bursa'da silahlı saldırı
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Millet Mahallesi 6'ncı Bülbül Sokak'ta bir caminin yapımında çalışan inşaat işçisi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla inşaat işçisini 2 bacağından silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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