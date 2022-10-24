İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2022 Pazartesi / 29 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,597
  • EURO
    18,3277
  • ALTIN
    990.71
  • BIST100
    3934.63
Güncel

Bursa'da silahlı saldırı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi silahla vurulması sonucu yaralı halde bulundu.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 07:00 - Güncelleme:
Bursa'da silahlı saldırı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Çırpan Mahallesi 3. İpek Sokak'taki bir binadan silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler, Mehmet T'nin bacağından silahla vurularak yaralandığını belirledi.

Mehmet T. polis ekiplerine, Mücahit B. ile aralarında husumet olduğunu ve bu şahsın evine gelerek kendisini yaraladığını iddia etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mehmet T, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

  • Bursa
  • yaralı
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.