Bursa'da su kesintisi yapılacak

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi 1. Zafer Caddesi ile Osmangazi Caddesi arasında kalan bölge, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 201. Cadde, Müjdat Köstencil Caddesi ile Osmangazi Caddesi arasında kalan bölge, Demirtaş Barbaros Mahallesi Güner Sokak ile 21. Okul Sokak arasında kalan bölge ve civarında 25 Ekim Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.