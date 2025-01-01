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Bursa'da şüpheli ölümde dikkat çeken detay: Polis çalışmalara başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kişinin başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın taşıdığı silahı buldu. Ekipler, ölü halde bulunan kişinin intihar mı yoksa silahlı kavgada mı vurulduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA1 Ocak 2025 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
Bursa'da şüpheli ölümde dikkat çeken detay: Polis çalışmalara başladı
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Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolunun İnegöl girişinde yol kenarındaki yeşil alanda meydana geldi. Yol kenarında kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucunda hayatını kaybeden Yusuf Yıldız (56) olduğu saptandı. Yanında bir de tabanca bulunan Yıldız'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar mı yoksa Yıldız'ın silahlı kavgada mı vurulduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

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