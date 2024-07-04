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  • Bursa'da Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Güncel

Bursa'da Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin akrabası olduğu açıklanan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen olayın ardından Bursa'da gerçekleştirilen eylemlerde Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren ve sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Bursa'da Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı
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Bursa'da pazartesi akşamı meydana gelen olaylarda, Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesini protesto etmek için toplanan gruplar, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde Suriye uyruklu bazı kişilerin iş yeri ile araçlarına zarar verdi. Olaylar, polisin aldığı önlemler ile büyümeden yatıştırılırken; güvenlik görevlileri, olaylara karışan 60 kişiyi gözaltına aldı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI, 6 KİŞİ ARANIYOR

Toplamda 27 olaya karışan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Aralarında sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan şüphelilerin de olduğu 60 kişi, nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, polis, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliyi arıyor.

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