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Bursa'da taşıdığı hastadan koronavirüs bulaşan taksici hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde taksi şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Coşkun Tongul, koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde hayatını kaybetti. Tongul'un taşıdığı bir hastadan koronavirüs bulaştığı belirtildi.

IHA07 Mayıs 2020 Perşembe 12:06 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:07
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Edinilen bilgiye göre Tongul, koronavirüse çalıştığı takside taşıdığı bir müşterisinden bulaşması neticesi yakalandı. Bir aydır Bursa’daki Şevket Yılmaz Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören talihsiz adam son 10 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını bu sabah kaybetti.

Coşkun Tongul’un cenazesinin kontrollü olarak defnedileceği, çalıştığı taksinin ise Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından denetlenip dezenfekte edildiği belirtildi.

Coşkun Tongul’un ölümü ailesi başta olmak üzere taksici arkadaşlarını hüzne boğdu. Çalışma arkadaşları sosyal medya hesaplarından "Çınar Taksi durağımızın sevilen isimlerinden Coşkun ağabeyimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Acılı ailesine sabırlar versin inşallah" notunu paylaştılar.

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