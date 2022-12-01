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Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
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Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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