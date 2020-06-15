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Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayet güvenlik kamerasında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tekel bayisi işletmecisi silahla öldürüldü.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 12:09 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:09
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Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki tekel bayisine pompalı tüfekle gelen Sezgin Ö. (50) iş yeri sahibi Yılmaz Aslankılıç'a (39) bir el ateş edip yaralayarak kaçtı.

İçerideki müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti işleyen Sezgin Ö. ve ona yardım ettiği öne sürülen Y.K. (25) ve A.G. (52) ise polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Sezgin Ö'nün pompalı tüfeği Aslankılıç'a doğrultup ateşlemesinin ardından kaçması yer alıyor.

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