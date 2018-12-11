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Bursa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 20 bin lira değerindeki altınlarını çaldığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Bahriye T'ye (56) kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişi, isminin terör soruşturmasında geçtiği bahanesiyle kadından para istedi. Bahriye T, daha sonra evine gelen iki kişiye 20 bin lira değerindeki altınlarını verdi.

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Bahriye T, durumu polise bildirdi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları ve eşkal bilgisi doğrultusunda yürüttükleri çalışmada İbrahim A. isimli zanlıyı Gebze'de gözaltına aldı.

Zanlıların, altınları bozdurup parayı kendi hesaplarına yatırdıkları öğrenildi.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

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