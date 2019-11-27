14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7672
  • 6,3504
  • 269.643
  • 105936
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

BURSA'da silahlı terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yenişehir, İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, eş zamanlı yapılan baskınlarda PYD/YPG'nin Suriye´deki faaliyetlerinde yer alan 2 şüpheli ile PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
 
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA