Bursa'da trafik kazası: 1 kişi öldü

Mudanya Caddesi'nde Mehmet Poyraz idaresindeki 16 CAU 42 plakalı otomobil, Sırameşeler Metro İstasyonu duvarına çarptıktan sonra yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik duvarda asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Zeyni Poyraz, Muharrem Poyraz ve Fatma Poyraz otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Muharrem Poyraz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Fatma Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ederken, diğer iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.