Bursa'da meydana gelen trafik kazasında iki çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Esra Acar (31) yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, Bursa-İzmir karayolu Göçmen Konutları mevkisinde önce refüjdeki elektrik direğine, ardından üst geçidin ayağına çarptı.
- AA
İki çocuk annesi Acar, kaza yerinde hayatını kaybetti. Acar'ın otomobilde sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan kentteki bir sanayi sitesinde tamircilik yaptığı öğrenilen ve olay yerinde sinir krizi geçiren Acar'ın eşi Halil Acar, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.
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