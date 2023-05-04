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Bursa'da trafik kazası: 2 ölü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Bursa'da trafik kazası: 2 ölü
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Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesinde, Bursa-Ankara yolu üzerinde Serhat Y. kontrolündeki 16 AUM 577 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Y. idaresindeki 16 AEV 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Araç, ardından bir iş yerinin demir kapısına çarparak durabildi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ambulansı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hafif ticari araçtaki yolculardan Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçta bulunan yaralılar Barış Üngör ve sürücü Serhat Y. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Üngör hastanede yaşamını yitirdi, sürücü Serhat Y'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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