Bursa'da traktör römorku ile birlikte su kanalına uçtu

İlginç kaza Elbeyli köyünde meydana geldi. 16 H 8501 plakalı traktörün sürücüsü Galip Savaşer (58), köy meydanında Marmarabirlik'in açtığı alım merkezine zeytin getirdi. Tarktörü ile alım merkezi önüne yanaşan Savaşer, römoktaki zeytinlerini teslim etti. O sırada franleri boşalan traktör rampa aşağı hareket etmeye başladı. Herşey bir anda oldu.

Vatandaşların gözleri önünde sürücüsü olmadan giden traktör, az ileride ki su kanalına uçarak römorku ile birlikte ters döndü. Traktör sahibi, kanala düşen traktörü çıkarmak için çekici çağrıldı. Kazaya şahit olanlar, "Traktörü yanaştırdı. Zeytinleri teslim etti. Çok geçmeden traktör kendiliğinden ileryelip kanala düştü" dedi.