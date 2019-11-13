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Bursa'da uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü

Bursa'da görevli bir uzman çavuş, tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda görevli uzman çavuş A.K. ile Sosin K. (46) arasında, okulun Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, kadını tabancayla vurdu.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sosin K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan A.K, polis merkezine götürüldü.

Kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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